Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь машин столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Новости Урала
2 сентября, 14:19 дата обновления: 2 сентября, 14:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
Пострадали два человека
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:27'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:27'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© Сергей Балашов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения семи автомобилей на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"ДТП произошло в пятницу на 5 км Кольцовского тракта. Водитель автомобиля Opel Astra двигался в аэропорт Кольцово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой "Газелью". Потом в них врезались автомобили BMW, Toyota Camry, ЗАЗ и Ford", - сказали там.

По данным ГИБДД, пострадали водители автомобилей Opel Astra и "Газель", они доставлены в 36-ю больницу с черепно-мозговыми травмами. "На данный момент движение на автодороге расчистили", - отметила она.

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области, семь автомобилей столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама