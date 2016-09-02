Семь машин столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения семи автомобилей на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"ДТП произошло в пятницу на 5 км Кольцовского тракта. Водитель автомобиля Opel Astra двигался в аэропорт Кольцово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой "Газелью". Потом в них врезались автомобили BMW, Toyota Camry, ЗАЗ и Ford", - сказали там.

По данным ГИБДД, пострадали водители автомобилей Opel Astra и "Газель", они доставлены в 36-ю больницу с черепно-мозговыми травмами. "На данный момент движение на автодороге расчистили", - отметила она.

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области, семь автомобилей столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.