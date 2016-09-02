Генконсульство Чехии на Урале отмечает рост желающих получить образование за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября./ТАСС/. Генконсульство Чешской Республики в Екатеринбурге отмечает рост желающих работать и получать образование за рубежом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек.

"Количество выдаваемых нами долгосрочных виз увеличилось, если в прошлом году мы выдали около 700 национальных виз (тип D, от трех месяцев и дольше - прим. ТАСС), то в этом году мы планируем выдать на 100 виз больше. Люди начали больше интересоваться учебой и работой в Чехии, больше изучают язык, потому что у нас потом можно получить бесплатное высшее образование", - сообщил генконсул.

Также на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС Маршичек отметил, что количество выдаваемых краткосрочных виз сократилось с 35 тыс. в 2013 году до 18 тыс. в 2015 году. "В этом году мы планируем выдать около 19 тысяч, исходя из данных за первое полугодие - мы выдали около 8 тыс., а вторая половина года для нас более активный сезон", - добавил он.

В то же время президент ГК "Виста", член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков пояснил, что сокращение выдаваемых краткосрочных виз не связано напрямую с количеством выезжающих в Чехию людей. "Это не связано с тем, что это кризисное или послекризисное время. Мы наблюдаем за туристами, примерно у половины обращающихся к нам уже имеются мультивизы на несколько лет. Именно в связи с этим становится меньше обращений за краткосрочными визами", - пояснил Пузанков.