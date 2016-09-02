Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генконсульство Чехии на Урале отмечает рост желающих получить образование за рубежом

Новости Урала
2 сентября, 14:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября./ТАСС
В то же время количество выдаваемых краткосрочных виз сократилось с 35 тыс. в 2013 году до 18 тыс. в 2015 году
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября./ТАСС/. Генконсульство Чешской Республики в Екатеринбурге отмечает рост желающих работать и получать образование за рубежом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек.

"Количество выдаваемых нами долгосрочных виз увеличилось, если в прошлом году мы выдали около 700 национальных виз (тип D, от трех месяцев и дольше - прим. ТАСС), то в этом году мы планируем выдать на 100 виз больше. Люди начали больше интересоваться учебой и работой в Чехии, больше изучают язык, потому что у нас потом можно получить бесплатное высшее образование", - сообщил генконсул.

Также на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС Маршичек отметил, что количество выдаваемых краткосрочных виз сократилось с 35 тыс. в 2013 году до 18 тыс. в 2015 году. "В этом году мы планируем выдать около 19 тысяч, исходя из данных за первое полугодие - мы выдали около 8 тыс., а вторая половина года для нас более активный сезон", - добавил он.

В то же время президент ГК "Виста", член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков пояснил, что сокращение выдаваемых краткосрочных виз не связано напрямую с количеством выезжающих в Чехию людей. "Это не связано с тем, что это кризисное или послекризисное время. Мы наблюдаем за туристами, примерно у половины обращающихся к нам уже имеются мультивизы на несколько лет. Именно в связи с этим становится меньше обращений за краткосрочными визами", - пояснил Пузанков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама