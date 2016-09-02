Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Памятник герою Советского Союза, генералу воздушно-десантных войск (ВДВ) Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге ко Дню разведчика - 5 ноября , сообщил корреспонденту ТАСС председатель Свердловского отделения Союза десантников России, инициатор создания памятника Евгений Тетерин.

"Памятник Маргелову в Екатеринбурге откроют ко Дню разведчика 5 ноября. Проект был задуман более полугода назад, скульптура сделана из бронзы, высота памятника - более двух метров", - сказал Тетерин.

Он также отметил, что сын Василия Маргелова - Герой России полковник Александр Маргелов перед смертью успел увидеть памятник и дал ему высокую оценку. "Александр направил нам письмо с благодарностью, отметив, что его отец изображен "как живой". У Василия Маргелова было ранение лица, которое обычно не передают в скульптуре, но мы решили оставить этот изъян", - уточнил Тетерин.

По словам автора памятника, екатеринбуржца Александра Кокотеева, в его работе заложен дух генерала ВДВ. "В скульптуре легендарного военачальника заложен образ победителя, его боевой дух, который Маргелов передал своим подчиненным", - сказал Кокотеев.

Памятники Василию Маргелову есть в 26 городах России, в том числе в Ярославле, Твери и Старом Осколе. В Екатеринбурге скульптура генерала будет установлена рядом с монументом "Черный тюльпан", посвященным погибшим в локальных войнах.

Василий Филиппович Маргелов - советский военачальник, командующий ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, кандидат военных наук. Обладатель множества государственных наград, в том числе двух орденов Отечественной войны первой степени, а также наград иностранных государств (Болгария, Венгрия, Германия, Китай). Автор книг "Воздушно-десантные войска" (1977 г.) и "Советские Воздушно-десантные" (1986 г.). Вклад Маргелова в формирование ВДВ нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ - "войска дяди Васи".