Около 800 жителей двух поселков в Свердловской области остались без газа из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Около 800 жителей поселков Мельничный и Чащавита Свердловской области временно остались без газоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Утром 4 сентября на газопроводе низкого давления диаметром 400 мм между городом Лесной и поселком Таежный произошел порыв. В результате аварии временно прекращена подача газоснабжения в поселки Мельничный (около 200 жителей - прим. ТАСС) и Чащавита (более 630 жителей). Котельная, подающая тепло в Нижнетуринский дом-интернат для детей, расположенная в Мельничном, переведена на резервное топливо", - пояснили в пресс-службе.

В результате аварии пострадавших нет. Сейчас проводятся работы по устранению повреждения. "На месте работали пожарные, они производили охлаждение газопровода", - отметили в пресс-службе.