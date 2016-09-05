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Около 800 жителей двух поселков в Свердловской области остались без газа из-за аварии

Новости Урала
5 сентября, 10:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Утром 4 сентября на газопроводе низкого давления диаметром 400 мм между городом Лесной и поселком Таежный произошел порыв
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© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Около 800 жителей поселков Мельничный и Чащавита Свердловской области временно остались без газоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Утром 4 сентября на газопроводе низкого давления диаметром 400 мм между городом Лесной и поселком Таежный произошел порыв. В результате аварии временно прекращена подача газоснабжения в поселки Мельничный (около 200 жителей - прим. ТАСС) и Чащавита (более 630 жителей). Котельная, подающая тепло в Нижнетуринский дом-интернат для детей, расположенная в Мельничном, переведена на резервное топливо", - пояснили в пресс-службе.

В результате аварии пострадавших нет. Сейчас проводятся работы по устранению повреждения. "На месте работали пожарные, они производили охлаждение газопровода", - отметили в пресс-службе.

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