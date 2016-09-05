Ученые из РФ и Австрии установят возраст останков гигантского льва, найденных на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Австрии планируют провести исследования по установлению точного возраста костей гигантского пещерного льва, которые были обнаружены в течение последних двух лет в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия" (Республика Башкортостан). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (УрО РАН) Павел Косинцев.

"Сейчас начинается новый этап наших работ - изучение собранных за два года материалов. Для этого нам необходимо привлечь ряд специалистов разного профиля, прежде всего которые занимаются датированием, потому что пока мы не можем сказать точный возраст костей гигантского пещерного льва. Уже есть договоренность с австрийскими коллегами о проведении этой совместной работы", - сказал он.

По словам Косинцева, первые результаты будут известны уже через несколько месяцев. "Весной мы отправили образец для исследований специалистам в Санкт-Петербург, через один- два месяца мы надеемся получить результаты. После решения финансовых и организационных вопросов кости будут отправлены в Австрию. Но уже сейчас можно говорить о том, что пещерный лев - особый подвид, который еще не был известен науке", - добавил ученый.

Единственное в мире "кладбище" гигантских пещерных львов было обнаружено в пещере Иманай в прошлом году. Тогда ученые обнаружили более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских. Кроме того, там были найдены кости малого пещерного медведя и каменные орудия человека мустьерской эпохи.

Этим летом раскопки продолжились, археологи собрали около 10 тыс. костей различных животных. В этом году на основе найденных фрагментов ученым впервые удалось реконструировать череп гигантского хищника.