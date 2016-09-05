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Уральские медики вывели из комы девочку, пострадавшую в аквапарке Екатеринбурга

Новости Урала
5 сентября, 12:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Ребенка готовят к переводу в педиатрическое отделение, где он будет находиться около недели
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© AP Photo/Juan Karita, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уральские медики вывели из комы девочку, которая 28 августа захлебнулась в аквапарке "Лимпопо" в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1 Елена Жукова.

"Девочка пришла в сознание. Аппетит у нашей пациентки хороший, уже есть желание пойти домой и в школу. Все это говорит о хорошем восстановлении", - приводит пресс-секретарь слова заместителя главного врача по лечебным вопросам ОДКБ №1 Сергея Дубровина.

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Также Жукова отметила, что девочку готовят к переводу в педиатрическое отделение, где она будет находиться около недели. "Врачи не могли определить на момент поступления степень неврологического дефицита, который она получила вследствие перенесенного состояния. Сейчас школьница чувствует себя удовлетворительно, она полностью контактна. Период ранней реабилитации прошел благоприятно", - пояснили в больнице, уточнив, что ребенка в пятницу начали выводить из состояния медикаментозного сна.

Ранее ТАСС сообщал, что Следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" по факту инцидента, произошедшего в аквапарке: 28 августа 10-летняя девочка, находясь на водных аттракционах, захлебнулась водой. По версии руководства аквапарка, ЧП произошло по вине родителей девочки.

Аквапарк "Лимпопо" был открыт в Екатеринбурге в 2005 году. Он стал первым и пока единственным подобным заведением в городе.

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