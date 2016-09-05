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Уральские бизнесмены смогут получить бесплатные офисы в КНР для инновационных проектов

Новости Урала
5 сентября, 12:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Это стало возможным благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Центром инновационных проектов EUPIC Qingdao
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© AP Photo/Matt Dunham

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уральские бизнесмены смогут получить бесплатные офисные помещения для развития инновационных проектов в Китайской Народной Республике (КНР) на срок от трех до шести месяцев. Это стало возможным благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Центром инновационных проектов EUPIC Qingdao ("ЕУПИК Циндао", провинция Циндао, КНР), сообщили в пресс-службе фонда.

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"Важным пунктом меморандума является то, что Центр европейской предпринимательской сети в западном и северном Китае (в него входит центр инновационных проектов EUPIC Qingdao - прим. ТАСС) предлагает для уральских бизнесменов, которые заинтересованы в партнерстве с КНР, бесплатные офисные помещения на период от трех до шести месяцев. Также соглашение предполагает продвижение и помощь в организации бирж-контактов и бизнес-миссий", - пояснили в пресс-службе фонда.

Также там отметили, что обе стороны намерены совместно продвигать обмен и сотрудничество Свердловской области и западного и северного Китая, в частности малых и средних предприятий, университетов и научных центров в сфере инновационных технологий, торговли и инвестиций. "Бессрочный меморандум начнет действовать с сегодняшнего дня, он позволит российским и, в частности, уральским компаниям быстрее находить партнеров из КНР, поскольку мы являемся членами одной сети (подписанты входят в европейскую предпринимательскую сеть EEN/ЕЕН - прим. ТАСС). Если компании будут обращаться в сеть, то это займет очень много времени - теперь мы можем контактировать напрямую", - пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

По данным уральского таможенного управления, в 2015 году торговый оборот Свердловской области с КНР вырос на 7% (с $802,7 млн в 2014 году до $860,6 млн в 2015 году), причем экспорт увеличился в 2 раза (с $182,3 млн до $365,8 млн), а импорт снизился на 20% (с $620,4 млн до $494,8 млн). По словам Копеляна, Китай занимает второе место в рейтинге внешнеторговых партнеров региона.

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