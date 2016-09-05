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Монтаж тюменского оборудования для добычи тяжелой нефти завершен на месторождении в Коми

Новости Урала
5 сентября, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Оно существенно увеличит нефтеотдачу и эффективность добычи тяжелой нефти из недр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Монтажные работы автоматизированной котельной установки производительностью 220 тонн пара в час завершены на Ярегском нефтяном месторождении в Коми. Оборудование поставила тюменская компания "Макстрем" в рамках выполнения заказа для ООО "Лукойл-Коми", сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Уже завершены монтажные работы автоматизированной котельной установки производительностью 220 тонн пара в час на Ярегское нефтяное месторождение Республики Коми. По словам гендиректора тюменской компании Ахтяма Идрисова, это оборудование существенно увеличит нефтеотдачу и эффективность добычи тяжелой нефти из недр", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что нефтегазовый сектор оказывает большое влияние на машиностроительный комплекс региона. С начала 2016 года многие предприятия Тюменской области "показали существенный прирост объемов производства, в том числе благодаря наличию стабильных заказов со стороны компаний нефтегазовой отрасли". Объем контрактов не разглашается по условиям коммерческих договоров.

Ранее ТАСС сообщал, что в инвестпроект развития Ярегского нефтяного месторождения "Лукойл" инвестировал порядка 60 млн рублей. Первый этап проекта "Ярега-1" был запущен в эксплуатацию 4 сентября, в результате объем добычи на месторождении возрастет в этом году до 1 млн тонн, а в следующем - до 1,750 млн тонн. В развитие второго этапа инвестпроекта планируется вложить в ближайшие 4-5 лет около 48 млн рублей и выйти на объем добычи в 3,5 млн тонн, что в 7 раз больше нынешнего показателя. В объекты "Лукойла" на Восточно-Ламбейшорском месторождении, которые также планируется запустить в сентябре, в последние годы было вложено около 20 млрд рублей.

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