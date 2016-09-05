Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), пострадавших нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в окружном управлении МЧС.

"Вертолет авиакомпании "Ямал" вынужденно сел в Тазовском районе. На борту находилось три члена экипажа, погибших и пострадавших нет", - сказали там.

Причиной вынужденной посадки стало падение давления масла, которое показали приборы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС.

"Причиной вынужденной посадки стало показание приборов о том, что давление масла упало", - сказали в пресс-службе. По данным ведомства, на борту находилось шесть человек.

В авиакомпании "Ямал" отметили, что посадка прошла нормально. "Пострадавших нет. Сейчас сотрудники осматривают вертолет. Если не будет повреждений, то воздушное судно вылетит по маршруту", - отметил собеседник агентства.