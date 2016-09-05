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Суд сократил срок помощнику бывшего депутата Екатеринбурга Кинева

Новости Урала
5 сентября, 14:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Ранее Сергей Чуваков был приговорен к пяти годам заключения за мошенничество с жильем убитой пенсионерки Ольги Ледовской
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© Дарья Алексеева/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил на два месяца срок заключения помощнику бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева Сергею Чувакову, осужденному за мошенничество с жильем пенсионерки Ольги Ледовской. Ранее Кинев был осужден на 16 лет за убийство Ледовской.

"В Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Сергея Чувакова на приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга. Ему сократили срок на 2 месяца, он проведет в колонии общего режима 4 года и 10 месяцев. Ранее Чуваков был признан виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" и приговорен к пяти годам колонии", - сказали в пресс-службе суда.

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Как уточнили в суде, приговор был обжалован подсудимым Чуваковым, который не согласился с квалификацией совершенного им преступления. "В своей апелляционной жалобе он заявил, что не знал о намерении депутата Кинева обмануть, а тем более лишить жизни бабушку, в сговоре с ним не участвовал, а якобы сам был введен в заблуждение, поэтому просил его оправдать, приговор отменить", - добавили в суде.

Дело об убийстве пенсионерки

По версии СК РФ по Свердловской области, в ноябре 2013 года жительница Екатеринбурга Ольга Ледовская обратилась в городскую Думу с заявлением об оказании ей содействия в размещении для постоянного проживания в доме для престарелых. Данным вопросом стал заниматься депутат Кинев, который смог войти к ней в доверие. Весной 2014 года он мошенническим путем завладел ее трехкомнатной квартирой, право собственности на квартиру депутат оформил на помощника.

Женщина узнала о мошенничестве и написала заявление в правоохранительные органы, а также неоднократно устно обращалась к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману с жалобами на Кинева. Узнав об этом, Кинев нанял за 100 тыс. рублей двух жителей Свердловской области для убийства пенсионерки. В мае 2014 года они убили женщину. Тело Ледовской было найдено 20 июля 2014 года на 64-м км Серовского тракта в болотистой местности недалеко от города Новоуральск.

Уголовное дело по факту убийства Ледовской было возбуждено 3 июля 2014 года. Кинев и два его сообщника дали признательные показания о причастности к убийству, все трое были арестованы. Позднее был арестован помощник Кинева Сергей Чуваков, на которого была переоформлена квартира, и возбуждено дело. Планировалось, что помощник получит квартиру стоимостью более 5,2 млн рублей, а Кинев от Чувакова - 3,5 млн рублей в качестве своей доли.

3 марта 2016 года Свердловский областной суд признал виновными Кинева и его сообщников Андрея Гусева и Алексея Худоногова в убийстве пенсионерки. Кинев получил 16 лет колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1,5 года, также он должен выплатить 300 тыс. рублей внучке убитой пенсионерки. Гусев приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Худоногов - к 15 годам. В мае Верховный суд РФ оставил этот приговор без изменений.

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