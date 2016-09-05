На Урале житель Новосибирска приговорен к семи годам колонии за провоз 20 кг наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Курганский городской суд приговорил жителя Новосибирска к семи годам колонии за попытку провезти в Кургане 20 кг синтетических наркотиков. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Курганской области.

"Житель Новосибирска, который был пойман в Кургане при попытке перевезти около 20 кг наркотиков, приговорен сегодня Курганским городским судом к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 30 УК РФ (Покушение на преступление) и ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)", - сказали в пресс- службе.

По данным областной прокуратуры, мужчина пытался доставить партию наркотиков из Москвы в Новосибирск и Красноярск, но был задержан сотрудниками полиции в Кургане. "Задержанный свою вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Он активно содействовал раскрытию уголовного дела, что явилось основанием для смягчения наказания. Имущество мужчины - три автомобиля и более 1 млн рублей - было конфисковано", - отметила собеседница агентства.