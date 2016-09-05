Вертолет Ми-8, вынужденно севший на Ямале, перевозил членов избиркома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал", совершивший в понедельник вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), перевозил членов избирательной комиссии, которые проводили досрочное голосование среди малочисленных коренных народов севера. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления на транспорте СК РФ. По факту посадки организована доследственная проверка.

"В 13:08 по местному времени (11:08 мск) в 85 километрах от поселка Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа произвел посадку вертолет Ми-8, выполнявший рейс по районам тундры в целях проведения досрочного голосования малочисленных коренных народов севера. Вынужденная посадка произведена ввиду срабатывания сигнального табло "давление масла в двигателе", - говорится в сообщении СК.

Командиром воздушного судна было принято решение прервать полет и произвести вынужденную посадку. "По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начата доследственная проверка", - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, посадка произведена на подобранную с воздуха площадку. "На борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Вследствие инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали. В настоящее время они доставлены в поселок Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа", - отмечается в сообщении СК.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского регионального центра МЧС, на борту находилось шесть человек. В окружном управлении МЧС сообщили о том, что в вертолете находилось три члена экипажа. В авиакомпании "Ямал" отметили, что посадка прошла нормально.