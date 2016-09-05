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Свердловские власти фиксируют рост товарооборота с Индией, КНР, Южной Кореей и Японией

Новости Урала
5 сентября, 16:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Существенную роль динамика контактов получает от партнерства международной промышленной выставки "Иннопром" с иностранными государствами
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области фиксируют рост товарооборота с рядом азиатских стран - Индией, Китаем, Республикой Корея и Японией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей региона.

"Свердловская область укрепляет восточный вектор во внешнеэкономических связях. Товарооборот Свердловской области по итогам первого полугодия 2016 года увеличился с Китаем на 11%, Южной Кореей на 60%, Японией на 19%. Кроме этого, зафиксирован рост взаимной торговли с Индией на 37 пунктов", - приводит пресс-служба слова регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева.

В пресс-службе отметили, что работа над расширением списка стран-партнеров Свердловской области идет на системной основе, по большинству направлений составлены и реализуются дорожные карты. "Существенную роль динамика контактов получает от партнерства международной промышленной выставки страны "Иннопром" с иностранными государствами, поскольку подготовка к ее проведению включает в себя целый комплекс совместных мероприятий, задающих высокую динамику отношениям еще до ее проведения", - пояснили в пресс-службе.

Правительство области продолжит поддерживать высокий уровень сотрудничества с КНР, Индией, разрабатывать новые совместные проекты с Кореей и Японией, которые стороны обсудят на встречах. "В начале октября в Свердловскую область прибудет делегация корейских компаний во главе с послом страны в России Пак Ро Беком, а в ноябре по договоренности губернатора Евгения Куйвашева и посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки запланирована презентация инвестиционного и промышленного потенциала региона на площадке делового клуба при посольстве Японии в Москве", - сказали в областном министерстве.

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