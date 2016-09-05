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Суд изменил меру пресечения главе Копейска, арестованному по подозрению во взятках

Новости Урала
5 сентября, 16:53 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, сентября. /ТАСС
Вячеслава Истомина выпустили из следственного изолятора и поместили под домашний арест
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения обвиняемому во взяточничестве главе Копейска Вячеславу Истомину. Его выпустили из следственного изолятора и поместили под домашний арест, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

"По ходатайству следователя суд изменил меру пресечения главе Копейска Вячеславу Истомину. Его выпустили из следственного изолятора. Теперь он находится под домашним арестом. Других комментариев пока не будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что Центральный районный суд Челябинска 26 июля арестовал на два месяца главу администрации города Копейска Челябинской области Вячеслава Истомина по подозрению во взяточничестве на сумму не менее 2 млн рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах"). На период отсутствия Истомина исполнение его обязанностей с 28 июля 2016 года возложено на замглавы администрации по социальному развитию Владимира Бисерова.

Вячеслав Истомин в сентябре 2011 года назначен и.о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой.

Копейск - город-спутник Челябинска, население около 150 тыс. жителей.

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