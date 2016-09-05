Челябинские власти хотят изменить налоговое законодательство для улучшения инвестклимата

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют внести изменения в региональное налоговое законодательство, касающиеся предоставления льгот инвесторам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам заседании совета по улучшению инвестиционного климата.
"Суть готовящихся поправок в два областных закона - "О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков" и "О налоге на имущество организаций" - заключается в упрощении процедуры предоставления налоговых преференций: пониженных ставок налога на прибыль и имущество организаций. Законодательные инициативы губернатора предусматривают понижение ставки налога на прибыль до 13,5% (сейчас 20%, из них 18% идут в бюджет субъекта РФ), а ставки налога на имущество до 0% (сейчас 2,2%)", - говорится в сообщении.
Льготами смогут воспользоваться организации, реализующие региональные инвестиционные проекты, вложившие 50 и более миллионов рублей, а также инвестировавшие в модернизацию производства не менее 8 млн рублей. Также преференции получат бизнесмены, заключившие специальные инвестиционные контракты либо соглашения о государственно- частном партнерстве.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которые приводит пресс-служба, необходимо исключить проведение каких-либо конкурсных отборов проектов, а взамен предложить заявительный характер на льготы - напрямую в Федеральную налоговую службу
"Мы проанализировали пакет льгот, которые предоставляются инвесторам на региональном уровне, и в итоге выяснилось, что крайне редко предприниматели ими пользуются. На мой взгляд, одна причина очевидна: инвесторы крайне осторожны, у них нет "аппетита" к рискам. Мы должны избавиться от сложности применения налоговых льгот и перестать отпугивать потенциальных налоговых резидентов", - приводит пресс-служба слова главы региона.