Житель Дагестана предстанет перед судом в ЯНАО за размещение экстремистских материалов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Республики Дагестан предстанет перед судом в Ямало-Ненецком-автономном округе (ЯНАО) за размещение в социальных сетях материалов экстремистского характера. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу.
"Установлено, что житель Республики Дагестан, находясь в городе Новый Уренгой, умышленно размещал в социальной сети материалы, в которых содержатся высказывания, направленные на возбуждение религиозной розни и призывы к террористической деятельности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2015 и 2016 годах мужчина создал и администрировал в социальной сети несколько интернет-сообществ, в которых размещал материалы экстремистского характера, содержащих унизительную характеристику мусульман-шиитов, скрытые призывы к вступлению в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"Также материалы выкладывались им и в других социальных сетях. Мужчина обвиняется в совершении преступления по двум эпизодам, по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - пояснили в СК.