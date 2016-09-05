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Свердловский омбдусмен предложила штрафовать бизнес за трудоустройство нелегалов

Новости Урала
5 сентября, 20:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Татьяна Мерзлякова сообщила, что на выдворение незаконных мигрантов государство "тратит миллионы ежегодно, а недобросовестные работодатели уходят от ответственности"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила на Среднем Урале штрафовать работодателей за трудоустройство нелегалов. Такое предложение омбудсмен озвучила на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области и регионального Совета общественной безопасности, сообщили в пресс-службе председателя регионального правительства.

"На совещании Мерзлякова сообщила, что на выдворение незаконных мигрантов государство "тратит миллионы ежегодно, а недобросовестные работодатели уходят от ответственности". Она предложила разработать механизм привлечения к финансовой ответственности таких работодателей, чтобы покрывать расходы бюджета. Кроме того, такой механизм заставит работодателей быть более ответственными", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что председатель регионального правительства Денис Паслер согласился с данным предложением и дал поручение подготовить соответствующие предложения областному департаменту общественной безопасности совместно со свердловским департаментом по труду и занятости населения.

По последним данным свердловской полиции, за различные нарушения миграционного законодательства на территории Свердловской области в отношении мигрантов составлено более 5,7 тыс. административных протоколов. Выдворено и депортировано за пределы РФ более 500 иностранных граждан. Среди общего количества мигрантов, въехавших на Средний Урале, доля граждан стран СНГ по-прежнему составляет примерно 85%. Лидерами по въезду на территорию региона традиционно остаются граждане Таджикистана (41,3% от общего количества въехавших иностранных граждан), на втором месте - граждане Киргизии (22%), на третьем - Узбекистана (9%).

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