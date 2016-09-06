Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановлено

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Авария на газопроводе в районе свердловского города Лесной устранена, газоснабжение поселков Чащавита и Мельничный, где проживают около 800 человек, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.
"Все работы на поврежденном газопроводе завершены, подача газа в поселки Чащавита и Мельничный возобновлена", - говорится в сообщении.
4 сентября на газопроводе низкого давления диаметром 400 мм между городом Лесной и поселком Таежный произошел порыв. В результате аварии была временно почти на два дня была прекращена подача газоснабжения в поселки Мельничный (около 200 жителей - прим. ТАСС) и Чащавита (более 630 жителей). Котельная в Мельничном, подающая тепло в Нижнетуринский дом-интернат для детей, переведена на резервное топливо до завершения ремонтных работ.