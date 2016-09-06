Сильные дожди ожидаются в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются во вторник в Свердловской области, сообщили в областном управлении МЧС.

"По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и вечером 6 сентября местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в ведомстве. Также спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок за город.

Ранее ТАСС сообщал, что в области летом стояла аномальная жара, которая стала причиной лесных пожаров. Из-за возгораний Екатеринбург накрыл смог. За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрирован один природный пожар на площади 13 га в Верхней Пышме, сейчас он ликвидирован.