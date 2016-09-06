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Минэнерго: в Западной Сибири необходимо добывать около 243 млн тонн нефти в год

Новости Урала
6 сентября, 11:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
В 2015 году в Югре было добыто 243,1 млн тонн нефти
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 243 млн тонн нефти в год необходимо добывать в Западной Сибири для нормального функционирования российской экономики, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов на совещании в Ханты-Мансийске во вторник.

"На новом этапе нам важно затормозить, а лучше повернуть вспять падение добычи нефти. В Западной Сибири необходимо добывать не менее 243 млн тонн нефти в год. Это тот ориентир, который сегодня необходим для нормального функционирования российской экономики. Такую задачу ставит Министерство энергетики России", - цитирует слова Молодцова департамент общественных и внешних связей округа.

На совещании были рассмотрены предложения по внесению изменений в закон "О недрах", стимулирующие к созданию научных полигонов и стабилизации объемов нефтедобычи. "Нам предстоит выработать правовой механизм, определяющий, как отрасль будет работать в 2020-2025 годы. Губернатор Югры, Дума автономного округа выходили на федеральный уровень с инициативами по стимулированию добычи, налоговым преференциям", - подчеркнул Молодцов.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Наталья Комарова отметила на совещании, что ключевыми резервами для развития отрасли являются эксплуатируемые месторождения, которые имеют значительный потенциал остаточных запасов, а также ресурсы месторождений, которые открыты, но экономически нерентабельны для вовлечения их в полномасштабную разработку при текущих налоговых режимах. "В первую очередь речь идет о трудно извлекаемых запасах и сопровождении их разработки соответствующими технологиями. Их апробация, в том числе отработка реальных механизмов выхода на промышленную добычу, требует создания специальных научно- исследовательских полигонов", - отметила губернатор.

В 2015 году в Югре было добыто 243,1 млн тонн нефти. В 2016 году в округе добыта 11-миллиардная тонна нефти за все время ее добычи.

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