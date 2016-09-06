Общественная палата попросила генпрокурора проверить выделение земли семьям в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОПРФ) попросила генерального прокурора России Юрия Чайку проверить выделение земли многодетным семьям в Челябинске. Поводом для обращения к генпрокурору стало письмо представителя одной из семей о том, что выделенные под застройку участки расположены на заболоченной местности, сообщил ТАСС председатель комиссии ОПРФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

"В адрес Общественной палаты РФ поступило обращение гражданина о выделении ему и 45 семьям администрацией города Челябинска земельных участков для индивидуального жилищного строительства фактически непригодных для возведения объектов недвижимости (жилого дома) в связи с их значительной заболоченностью. Как поясняет заявитель, прокуратурой Челябинска в адрес главы администрации города внесено представление с требованием об устранении нарушений закона и выделением новых "земельных участков, на которых возможно размещение объектов недвижимости, и которые не препятствуют рациональному использованию земель и не нарушают права граждан". Однако до настоящего времени муниципальными чиновниками требование органов прокуратуры проигнорировано. Прошу Вас взять рассмотрение обращения под личный контроль, ужесточить контроль за исполнением администрацией города Челябинска представления, внесенного прокуратурой города Челябинска, и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении законных прав граждан", - говорится в письме, направленном ОПРФ на имя Юрия Чайки.

По информации заявителя, участки выделялись челябинскими властями зимой, "когда семьи не имели реальной возможности осмотреть земли и оценить возможность их целевого использования". "Многодетные семьи были поставлены в крайне тяжелое материальное положение в связи с необходимостью уплаты земельного налога на выделенные участки. Предоставляя им в пользование подобного рода земли, региональные власти полностью нивелируют проводимую государством политику в сфере социальной защиты малообеспеченных слоев населения, а также лишают социально незащищенные слои населения права на достойные условия для жизни", - считает Слепак.

В прокуратуре Челябинска корреспонденту ТАСС сообщили, что администрация города представление прокурора исполняет. Выделение новых земельных участков многодетным семьям уже рассмотрено депутатами Челябинской городской Думы.

В пресс-службе администрации города сообщили, что чиновники уже подобрали новые участки для многодетных семей, которые жаловались на заболоченность выделенных земель. Там пояснили, что городские власти всегда проверяли качество предоставляемых участков. Однако земли, о которых идет речь в представлении прокуратуры, расположены в Ленинском районе на берегу озера Смолино и, вероятно, зависят от повышения или понижения уровня воды в нем: "В один год они были сухими, в другой год - подтопленными".

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура Челябинской области проверила информацию о предоставлении земельных участков многодетным семьям для жилищного строительства в Челябинске в непригодных для этого местах. Выяснилось, что с 2013 года по июль 2016 года администрация города бесплатно предоставила 115 участков под застройку многодетным семьям. При этом территория 89 из них фактически заболочена, заросла болотной травой высотой до 2 м, камышом, деревьями, затоплена водой. В связи с этим, прокурор города внес главе администрации Челябинска представление, в котором потребовал прекратить выделять гражданам заболоченные участки.

России необходим закон о качестве земли для многодетных

России необходим новый федеральный закон, который бы регламентировал качество земельных участков, выделяемых многодетным семьям под строительство жилья. Такое мнение было ранее высказано на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ставрополе.

Закон, считают в ОНФ, необходим, чтобы сформулировать единые требования к участку, предоставляемому многодетной семье, причем во всех регионах. Участники форума также констатировали, что зачастую земли выделяются в непригодных местах: свалки, радиационные захоронения, болота, торфяники. Есть случаи, когда выделенная многодетным семьям земля располагается в федеральных лесных хозяйствах и нерадивые чиновники ждут, когда семья построится, а затем вступают в судебные выяснения.