Дочерняя структура "Газпрома" в ХМАО не выплатила работникам более 52 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Югорское предприятие "Югорскремстройгаз" ("дочка" "Газпром трансгаз Югорск" - прим. ТАСС) задолжало своим работникам заработную плату на общую сумму более 52,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Ханты- Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югре) во вторник.

"В конце августа 2016 года Гострудинспекция провела внеплановую проверку "Югорскремстройгаза", в ходе которой была выявлена задолженность за июль. Общая сумма долга предприятия перед работниками по зарплате составила более 52,2 млн. Без зарплаты оказались 1055 работников предприятия", - уточнили в пресс-службе.

Это уже не первый случай, когда предприятие не выплачивает зарплату работникам. Так, в июне 2016 года после вмешательства прокуратуры ХМАО предприятие выплатило 900 млн рублей долга за 2015 год, а также 325 млн рублей за первое полугодие. Кроме того, "Югорскремстройгаз" задолжал 60 млн рублей в июне, однако расплатился после проверки Гострудинспекции.

"Югорскремстройгаз" - одно из крупнейших предприятий ХМАО, занимающееся широким спектром работ, от строительства жилья до строительства сложных инженерных сооружений для газовой отрасли.