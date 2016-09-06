Ученые обнаружили части упряжи от колесницы в древнем захоронении лошадей в Казахстане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые обнаружили фрагменты упряжи от колесницы в древнем захоронении лошадей в Костанайской области в Казахстане. Возраст находок составляет около 3,7 тыс. лет, сообщил корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (УрО РАН) Павел Косинцев.

"Во время раскопок в Костанайской области мы обнаружили необычный могильник эпохи поздней бронзы, в котором для двух лошадей выкопана отдельная могила. Ранее археологи находили захоронения, в которых лошади находились либо рядом с людьми, либо вместе с ними. Также там были найдены элементы древней упряжи, с помощью которых и запрягали коней. Предполагается, что могильнику около 3,7-3,8 тыс. лет", - сказал собеседник агентства.

Косинцев также отметил, что ранее ученым не был известен такой ритуал погребения. "Именно этим и интересен этот могильник с точки зрения понимания эволюции мировоззрения людей того времени. Могильник, который мы раскапывали, относится к петровской культуре. Также в дальнейшем планируется изучить черепа лошадей и подробно их описать, так как ранее у нас тоже не было никаких данных об их особенностях", - пояснил ученый.