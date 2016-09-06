Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые обнаружили части упряжи от колесницы в древнем захоронении лошадей в Казахстане

Новости Урала
6 сентября, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Возраст находок составляет около 3,7 тыс. лет
Материал из 1 страницы
© УрО РАН/Павел Косинцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые обнаружили фрагменты упряжи от колесницы в древнем захоронении лошадей в Костанайской области в Казахстане. Возраст находок составляет около 3,7 тыс. лет, сообщил корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (УрО РАН) Павел Косинцев.

"Во время раскопок в Костанайской области мы обнаружили необычный могильник эпохи поздней бронзы, в котором для двух лошадей выкопана отдельная могила. Ранее археологи находили захоронения, в которых лошади находились либо рядом с людьми, либо вместе с ними. Также там были найдены элементы древней упряжи, с помощью которых и запрягали коней. Предполагается, что могильнику около 3,7-3,8 тыс. лет", - сказал собеседник агентства.

Косинцев также отметил, что ранее ученым не был известен такой ритуал погребения. "Именно этим и интересен этот могильник с точки зрения понимания эволюции мировоззрения людей того времени. Могильник, который мы раскапывали, относится к петровской культуре. Также в дальнейшем планируется изучить черепа лошадей и подробно их описать, так как ранее у нас тоже не было никаких данных об их особенностях", - пояснил ученый.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама