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Около 1,5 тыс. человек примут участие в форуме молодежи "Евразия-2016" в Екатеринбурге

Новости Урала
6 сентября, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Значительный рост числа участников связан с изменением формата проведения форума
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. молодых людей со всей Свердловской области соберутся на молодежном форуме "Евразия-2016. Сила Урала" в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил продюсер деловой программы форума Сергей Труфанов.

"В этом году на форуме мы ожидаем минимум 1,5 тыс. участников. Если в первые годы проведения форума было около 200 участников, то начиная с 2014 года их количество стало увеличиваться сначала до 500 человек, а затем перевалило и за тысячу", - сказал Труфанов.

Он также отметил, что такой значительный рост числа участников связан с изменением формата проведения молодежного форума. "В предыдущие годы стояла задача по подготовке общественного актива для муниципальных образований, чтобы ребята могли реализовывать какие-то социальные инициативы на местах. В этом году идея форума заключается в свободе самовыражения, а это новые проекты и планы, которые привлекают все больше людей", - пояснил Труфанов.

Молодежный форум "Евразия" проводится с 2009 года на различных выездных площадках. В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз на площадке екатеринбургского "Ельцин Центра" 7 и 8 сентября. В рамках деловой программы участники форума смогут посетить мастер классы, посвященные спорту, журналистике, музыке, дизайну. Экспертами деловой программы станут известные общественные и политические деятели, такие как многократный чемпион России и мира по бодибилдингу Александр Яшанькин, директор Уральского Центра развития дизайна Сергей Старков и уральский рок-музыкант, лидер группы "Топ" Евгений Горенбург.

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