Опора автокрана влетела в лобовое стекло автомобиля на Ямале, водитель находится в коме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Опора автокрана во время движения влетела в лобовое стекло легкового автомобиля на дороге Ноябрьск - Вынгануровский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по ЯНАО Максим Собянин.

"На загородной автодороге Ноябрьск - микрорайон Вынгапуровский опора автомобильного крана грузовика "Камаз" влетела в ветровое стекло легковой машины Audi, которая ехала по встречной полосе. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в коме", - сказал он.

По предварительным данным, виноват водитель грузовой машины, который непрочно закрепил конструкцию автокрана.