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Опора автокрана влетела в лобовое стекло автомобиля на Ямале, водитель находится в коме

Новости Урала
6 сентября, 12:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
По предварительным данным, виноват водитель грузовой машины, который непрочно закрепил конструкцию автокрана
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Опора автокрана во время движения влетела в лобовое стекло легкового автомобиля на дороге Ноябрьск - Вынгануровский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по ЯНАО Максим Собянин.

"На загородной автодороге Ноябрьск - микрорайон Вынгапуровский опора автомобильного крана грузовика "Камаз" влетела в ветровое стекло легковой машины Audi, которая ехала по встречной полосе. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в коме", - сказал он.

По предварительным данным, виноват водитель грузовой машины, который непрочно закрепил конструкцию автокрана.

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