Ученые из стран БРИКС обсудят новые технологии обработки астрономических данных на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудят современные технологии обработки астрономических данных на международной конференции Astronomical Data and Computation и совещании рабочей группы по астрономии, которые пройдут в Уральском федеральном университете. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе вуза.

"Представители стран БРИКС обсудят обработку астрономических данных, их взаимозаменяемость и совместимость, обеспечение доступа к архивам данных, вычислительную астрофизику и программное обеспечение во время научной конференции и рабочего совещания на площадке нашего вуза", - отметили в пресс-службе.

В вузе уточнили, что в качестве участников международный научный организационный комитет пригласил ведущих специалистов стран БРИКС по вопросам вычислительных технологий, моделирования и анализа стремительно увеличивающихся объемов данных, а также представителей IT-отрасли. "Конференция продлится до 7 сентября, а рабочее совещание по астрономии запланировано на 8-9 сентября", - пояснили в пресс-службе УрФУ.

Сотрудничество ученых стран БРИКС

Первое совещание по астрономии стран, в котором приняли участие представители правительств, профильных министерств и экспертов из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, прошло в Кейптауне 12 декабря 2015 года. Основной целью рабочей группы является развитие сотрудничества между странами-членами БРИКС в области астрономии и перспективных технологий. Одним из решений совещания стало намерение проводить ежегодные научные мероприятия в формате workshop, которые будут служить платформой для обсуждения вопросов, связанных с научным исследованиями, разработками и внедрением новых технологий, а также поиска путей для развития сотрудничества БРИКС в области астрономии.

7 апреля в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.