Свердловский бизнес начали проверять на 25% реже из-за ликвидации дублирующих инспекций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Число проверок уральских бизнесменов снизилось за первое полугодие 2016 года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ликвидации дублирующих инспекций. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В Свердловской области фиксируется снижение административной нагрузки на бизнес. Так, количество проверок региональных и муниципальных органов контроля снизилось на 1400 единиц или почти на 25%. Количество внеплановых проверок снизилось более чем на 30%", - сказали в департаменте, пояснив, что сокращения удалось добиться из-за ликвидации дублирующих надзорных мероприятий.

Там также отметили, что существуют и другие программы по снижению административной нагрузки на бизнес. "Суть межведомственного взаимодействия заключается в обмене документами между органами власти без участия подконтрольного предприятия. При этом предприятие имеет право ознакомиться с такими документами. Например, сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков запрашиваются напрямую в ФНС России. То есть предпринимателю не нужно тратить время и деньги на получение государственной услуги", - привели в департаменте слова министра экономики Свердловской области Дмитрия Ноженко.