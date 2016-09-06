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Уральские и крымские ученые планируют совместно разрабатывать косметические средства

Новости Урала
6 сентября, 13:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
В лабораториях УрФУ изучат состав косметической продукции из Крыма
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) планируют совместно с коллегами из Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода разрабатывать технологии создания косметических средств. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры органической и бимолекулярной химии Химико-технологическом институте УрФУ Ольга Шабунина.

"Мы давно искали партнеров в направлении разработок технологии косметических средств в Крыму. Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод заинтересовался нашим предложением, так как сейчас у них нет специалистов по органической химии. Совместно мы планируем в дальнейшем проводить научно-исследовательские работы, непосредственно мы будем изучать состав косметической продукции на оборудовании в наших лабораториях", - сказала собеседница агентства.

По словам ученых, химические анализы структуры веществ будут проводиться на газожидкостном хромотографе. "Это один из наиболее современных приборов. После помещения пробы в устройство, компьютер выводит картинку спектра - именно ее и расшифровывают ученые, то есть так можно определить точное процентное соотношение всех компонентов вещества", - пояснила Шабунина.

Она отметила, что в этом году уральские химики уже посетили предприятие. "Мы привезли около 40 видов натуральных эфирных масел. Их состав планируется исследовать с точки зрения химии и влияния на кожу и волосы человека. Наша задача - объединить усилия с целью улучшении качества продукции, увеличении сроков хранения с подбором соответствующих консервантов", - добавила Шабунина.

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