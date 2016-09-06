Уральские и крымские ученые планируют совместно разрабатывать косметические средства

Празднования 100-летия Мурманска пройдут с участием оркестра Мариинки и театра МаяковскогоНовости Мурманской области 6 сентября, 13:34
Роскосмос ожидает существенного сокращения финансирования из бюджетаКосмос 6 сентября, 13:31
В ЕС потребовали независимого расследования нападения на телеканал "Интер"Международная панорама 6 сентября, 13:27
Фестиваль "Московское кино" откроет осенний цикл уличных мероприятийМосква 6 сентября, 13:22
"Главные события не были связаны с экономикой": мировые СМИ о саммите G20Международная панорама 6 сентября, 13:18
Умер худрук театра им. Моссовета Павел ХомскийКультура 6 сентября, 13:10
"Матч ТВ" отказался от трансляций Паралимпийских игр в Рио-де-ЖанейроСпорт 6 сентября, 13:10
Столыпинский клуб обнародует доклад о первоочередных мерах в российской экономикеЭкономика и бизнес 6 сентября, 13:06
Выход "Смешарики. Начало" в американский прокат запланирован на начало 2017 годаКультура 6 сентября, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) планируют совместно с коллегами из Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода разрабатывать технологии создания косметических средств. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры органической и бимолекулярной химии Химико-технологическом институте УрФУ Ольга Шабунина.
"Мы давно искали партнеров в направлении разработок технологии косметических средств в Крыму. Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод заинтересовался нашим предложением, так как сейчас у них нет специалистов по органической химии. Совместно мы планируем в дальнейшем проводить научно-исследовательские работы, непосредственно мы будем изучать состав косметической продукции на оборудовании в наших лабораториях", - сказала собеседница агентства.
По словам ученых, химические анализы структуры веществ будут проводиться на газожидкостном хромотографе. "Это один из наиболее современных приборов. После помещения пробы в устройство, компьютер выводит картинку спектра - именно ее и расшифровывают ученые, то есть так можно определить точное процентное соотношение всех компонентов вещества", - пояснила Шабунина.
Она отметила, что в этом году уральские химики уже посетили предприятие. "Мы привезли около 40 видов натуральных эфирных масел. Их состав планируется исследовать с точки зрения химии и влияния на кожу и волосы человека. Наша задача - объединить усилия с целью улучшении качества продукции, увеличении сроков хранения с подбором соответствующих консервантов", - добавила Шабунина.