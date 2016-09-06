Российские ученые создадут карту с отметками стоянок оленеводов и рыбаков на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Российские ученые разработают карту с отметками стоянок оленеводов и рыбаков в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Это необходимо для того, чтобы при передаче земель промышленные предприятия имели представления об особенностях территории, сообщил корреспонденту ТАСС младший научный сотрудник сектора экономической географии Научного центра изучения Арктики Сергей Зуев.

"Разрабатывается карта-схема с точными координатами стоянок оленеводов и рыбаков Пуровского района для того, чтобы при передаче земель для промышленного освоения было точно известно, где располагаются оленеводы. То есть будет возможность минимизировать негативные последствия на жизнь коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни", - сказал он, добавив, что в дальнейшем планируется создать подобные карты и для других районов округа.

Зуев отметил, что Пуровский район, в котором оленеводством и рыболовством занимаются около тысячи человек, представляет интерес для исследования традиционного природопользования, так как имеет на своей территории антропогенные ландшафты, сформировавшиеся в результате промышленного и инфраструктурного развития.

"В этом районе концентрируется большинство нефтегазовых предприятий, поэтому карта, которую мы создаем, очень важна. Она будет готова до конца этого года, после чего будет передана в органы исполнительной власти", - добавил ученый. По его словам, все данные для создания карты были собраны во время плановой экспедиции.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.