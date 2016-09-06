Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконной стройке домов на собранные с граждан средства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за самовольное строительство многоэтажек, на возведение которых он собрал с граждан более 594 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 61-летнего екатеринбуржца Владимира Воробьева. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размере", "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", а также "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". От его действия пострадали 437 человек, ущерб составил более 594 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, с 2008 года по август 2015 года Воробьев приобретал землю, предназначенную для индивидуального жилищного строительства. После чего без специального разрешения и надлежащего подключения к сетям ЖКХ возводил многоэтажные дома.
При этом он привлекал от граждан средства под строительство под видом продажи квартир в несуществующих домах. "Более того, после решения суда о сносе пяти незаконно построенных многоквартирных домов Воробьев продал в них квартиры путем заключения договоров денежных процентных займов", - отметили в генпрокуратуре.