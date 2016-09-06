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Челябинский меткомбинат получил право поставлять балочную продукцию в страны Евросоюза

Новости Урала
6 сентября, 15:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, сентября. /ТАСС
Продукция ЧМК прошла тестирование в независимой лаборатории в Германии
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") сертифицировал балочную продукцию по европейским стандартам качества и теперь может поставлять ее в страны Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"ЧМК сертифицировал балочную продукцию по европейским стандартам качества и теперь может поставлять ее в страны Евросоюза. Продукция комбината прошла тестирование в независимой лаборатории в Германии. Также эксперты провели надзорный аудит производства на комбинате", - пояснили в пресс-службе.

В рамках аудита представители сертификационного органа проверили функционирование системы менеджмента качества комбината, а также провели испытание готового металлопроката в лабораториях на предприятии и в Германии, добавили там.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России.

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работают 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.

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