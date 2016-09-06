Челябинский меткомбинат получил право поставлять балочную продукцию в страны Евросоюза

Чем удивит форум "Армия-2016"Армия и ОПК 6 сентября, 15:50
Истребитель Т-50 завершит первый этап испытаний в 2017 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 15:46
ООН: около 600 тысяч сирийцев живут в тяжелых условиях в осажденных городахМеждународная панорама 6 сентября, 15:43
Медведев: льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 годуЭкономика и бизнес 6 сентября, 15:34
Предварительное голосование в ДНР состоится 2 октябряМеждународная панорама 6 сентября, 15:29
Съемочная группа RT попала под минометный обстрел в ЛивииМеждународная панорама 6 сентября, 15:22
Установлена личность смертника, совершившего теракт в посольстве Китая в КиргизииМеждународная панорама 6 сентября, 15:18
ЯМЭФ вызвал интерес у бизнесменов Дальнего Востока и стран АТРНовости партнеров 6 сентября, 15:08
Танковый бой, уничтожение диверсантов и сибирской язвы: "Армия-2016 " на УралеНовости Урала 6 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") сертифицировал балочную продукцию по европейским стандартам качества и теперь может поставлять ее в страны Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"ЧМК сертифицировал балочную продукцию по европейским стандартам качества и теперь может поставлять ее в страны Евросоюза. Продукция комбината прошла тестирование в независимой лаборатории в Германии. Также эксперты провели надзорный аудит производства на комбинате", - пояснили в пресс-службе.
В рамках аудита представители сертификационного органа проверили функционирование системы менеджмента качества комбината, а также провели испытание готового металлопроката в лабораториях на предприятии и в Германии, добавили там.
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работают 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.