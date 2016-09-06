Танковый бой, уничтожение диверсантов и сибирской язвы: "Армия-2016 " на Урале

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Танковый бой, уничтожение диверсантов и сибирской язвы: "Армия-2016 " на УралеНовости Урала 6 сентября, 15:05
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Танковый бой, уничтожение диверсантов, уничтожение сибирской язвы и выставка современной военной техники демонстрируются в Екатеринбурге на полигоне Свердловский в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016 "Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Устинов.
"Основные события форума проходят в Москве, но на территории Центрального военного округа – в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске проходят свои мероприятия – выставка современной техники и розыгрыш реальных боевых элементов. Например, танковый бой, уничтожение диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники, а также вертолетов условного противника. Экипажи формируемого Уральского танкового батальона демонстрируют возможности современных бронированных Т-72"- сказал Устинов.
Экспозиция насчитывает около 100 единиц техники: самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена" бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б3, Т-80, комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4", "Красуха-2О" и другие.
В показе также участвуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые недавно вернулись после ликвидации последствий сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. "Практически показаны способы обезвреживания, как определяются различные отравляющие вещества и как работать в зараженной зоне", - уточнил Устинов.