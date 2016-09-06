СК проводит проверку по факту гибели двух человек в реке на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту гибели двух человек в реке в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу.

"Следственным отделом по Тазовскому району СУ СК РФ по ЯНАО начата доследственная проверка по факту гибели женщины и несовершеннолетнего в реке. Предварительно установлено, что 4 сентября в 15 километрах от села Гыда трое взрослых и пятеро несовершеннолетних возвращались на лодке со сбора дикоросов. Судно ударилось носом о берег, людей выбросило в реку, мальчика подхватило течение, ему на помощь поплыла женщина, но оба утонули", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Выясняется, имел ли мужчина, управлявший маломерным судном, права на его управление, а также был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Определить техническую исправность лодки предстоит после ее поднятия со дна реки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.