СК проводит проверку по факту гибели двух человек в реке на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту гибели двух человек в реке в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу.
"Следственным отделом по Тазовскому району СУ СК РФ по ЯНАО начата доследственная проверка по факту гибели женщины и несовершеннолетнего в реке. Предварительно установлено, что 4 сентября в 15 километрах от села Гыда трое взрослых и пятеро несовершеннолетних возвращались на лодке со сбора дикоросов. Судно ударилось носом о берег, людей выбросило в реку, мальчика подхватило течение, ему на помощь поплыла женщина, но оба утонули", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Выясняется, имел ли мужчина, управлявший маломерным судном, права на его управление, а также был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Определить техническую исправность лодки предстоит после ее поднятия со дна реки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.