Американская пушка времен Второй мировой войны пополнила музей военной техники УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Безоткатное орудие М-20 калибром 75-мм, произведенное в США в период Второй мировой войны, пополнило экспозицию в музее военной техники УГМК. Об этом сообщил ТАСС главный специалист музея Станислав Рузаев.

"В наш музей военной техники доставили безоткатное орудие М-20 времен Второй мировой войны. Орудие представляет собой ствол со специальным соплом, посредством которого отводится часть пороховых газов и может быть установлено на пулеметный станок или на джип", - сказал собеседник агентства.

Рузаев также отметил, что такие орудия были разработаны отделом стрелкового вооружения армии США и приняты на вооружение пехотных подразделений американской армии в 1944 году. "На Восточном фронте оно не применялось, только на Западном американскими войсками в конце войны, в частности, при высадке в Нормандии, боях во Франции и Бельгии", - добавил он. Рузаев уточнил, что орудие, которое находится в музее, в боях не использовалось.

Серийное производство М-20 началось в 1945 году. Орудие предназначено для уничтожения солдат, огневых точек и бронетехники. Ограниченно применялось в конце Второй мировой войны в Европе и в Тихом океане, широко - во время корейского конфликта и войны в Индокитае (1946-1954 годы), а также в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Масса М-20 составляет 52 кг, расчет - 1-2 человека. Максимальная дальность стрельбы - 6,5 км. Для стрельбы из М-20 используются кумулятивные, осколочные, дымовые снаряды и картечь. В настоящее время такие орудия применяются службой национальных парков США в качестве противолавинной системы.

Музей военной техники УГМК "Боевая слава Урала" считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова. За 10 лет в коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.