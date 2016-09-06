Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американская пушка времен Второй мировой войны пополнила музей военной техники УГМК

Новости Урала
6 сентября, 15:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Орудие представляет собой ствол со специальным соплом, через которое отводится часть пороховых газов, и может быть установлено на пулеметный станок или на джип
Материал из 1 страницы
© Музей военной техники УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Безоткатное орудие М-20 калибром 75-мм, произведенное в США в период Второй мировой войны, пополнило экспозицию в музее военной техники УГМК. Об этом сообщил ТАСС главный специалист музея Станислав Рузаев.

"В наш музей военной техники доставили безоткатное орудие М-20 времен Второй мировой войны. Орудие представляет собой ствол со специальным соплом, посредством которого отводится часть пороховых газов и может быть установлено на пулеметный станок или на джип", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу боевые машины представили в музее военной техники УГМК
Экспозиция музея военной техники УГМК к Дню Победы пополнилась подводной лодкой "Малютка"
Более 150 экземпляров советской техники показали на выставке УГМК

Рузаев также отметил, что такие орудия были разработаны отделом стрелкового вооружения армии США и приняты на вооружение пехотных подразделений американской армии в 1944 году. "На Восточном фронте оно не применялось, только на Западном американскими войсками в конце войны, в частности, при высадке в Нормандии, боях во Франции и Бельгии", - добавил он. Рузаев уточнил, что орудие, которое находится в музее, в боях не использовалось.

Серийное производство М-20 началось в 1945 году. Орудие предназначено для уничтожения солдат, огневых точек и бронетехники. Ограниченно применялось в конце Второй мировой войны в Европе и в Тихом океане, широко - во время корейского конфликта и войны в Индокитае (1946-1954 годы), а также в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Масса М-20 составляет 52 кг, расчет - 1-2 человека. Максимальная дальность стрельбы - 6,5 км. Для стрельбы из М-20 используются кумулятивные, осколочные, дымовые снаряды и картечь. В настоящее время такие орудия применяются службой национальных парков США в качестве противолавинной системы.

Музей военной техники УГМК "Боевая слава Урала" считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова. За 10 лет в коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама