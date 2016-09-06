Присяжные приговорили разносчика пиццы из Тюмени к 18,5 годам колонии за убийство клиентки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Тюменский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор разносчику пиццы, убившему клиентку. Согласно приговору, мужчина проведет 18,5 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Захар Ковригин признан виновным в совершении преступлений по статьям "Разбой" и Убийство с целью скрыть другое преступление". Приговор разносчику пиццы, обвиняемому в убийстве клиентки, был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Суд приговорил его к 18,5 годам колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что в апреле 2014 года мужчина доставил две коробки с пиццей и уехал, однако по дороге проиграл выручку в лотерейном терминале, после чего вернулся к заказчице. Ковригин напал на клиентку, отобрал $300 и 11 золотых колец, после чего убил женщину.

"В марте 2015 года присяжные оправдали Ковригина по всем статьям, однако тюменская областная прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде РФ, который отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение. Мужчина был объявлен в федеральный розыск и был задержан при попытке пересечь российско-украинскую границу", - пояснили в Генпрокуратуре РФ.