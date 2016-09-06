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Уральский вуз открыл центр подготовки волонтеров-спасателей из числа студентов

Новости Урала
6 сентября, 16:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Работать с молодежью будут преподаватели из Москвы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) первым в России наладил подготовку волонтеров-спасателей из числа студентов гражданских вузов Свердловской области. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский.

"Мы первые создали ресурсный центр подготовки спасателей. У нас очень разветвленная сеть отрядов (молодежные, добровольные отряды - прим. ТАСС), она требовала учета всех имеющихся спасателей, более организованной работы. Обучение будут проходить студенты вузов Свердловской области. Задача центра - воспитать человека неравнодушного, который не пройдет мимо беды, который может оказать квалифицированную помощь в любой ситуации, будь она техногенного характера или природного", - сказал он.

Заленский также добавил, что добровольные отряды давно помогают МЧС Свердловской области. "Так, добровольная пожарная команда и "Спас-Урал" в этом году уже сделали 24 оперативных выезда, спасли 4 человека. Всего в области подобными отрядами было проведено более 58 мероприятий социального характера, 43 профилактических, оказана помощь 16 людям, за 2013-2016 годы - 83 оперативных выезда на лесные пожары. В этом году было много паводков, ситуацию решили не без помощи студентов-спасателей ", - сообщил он.

"Нам нужно было объединять усилия, создать единую базу подготовки", - резюмировал начальник свердловского управления МЧС. По словам директора ресурсного центра Ивана Поппа, работать с молодежью будут преподаватели из Москвы. "Планируется, что университет станет ресурсным центром по подготовке волонтеров безопасности", - сказал он.

Ректор УрГПУ Алевтина Симонова добавила, что материально-ресурсная база для центра уже подготовлена. В частности, во вторник состоялось открытие первого дежурного пункта, который студенты своими силами оборудовали в стенах университета. В нем подготовлено место для оборудования, спальные места, и коммуникации. По словам Симоновой, в планах проекта - заинтересовать другие регионы в создании подобных центров.

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