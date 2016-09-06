Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменский птицекомплекс ценой более 2 млрд рублей запустит производство в 2017 году

Новости Урала
6 сентября, 17:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Мощность комплекса - 10 тыс. т живой массы в год
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Первый в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке индейки стоимостью более 2 млрд рублей запустят в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В рамках политики индустриализации в регионе продолжается реализация новых инвестиционных проектов. В Юргинском районе идут работы по строительству комплекса по выращиванию и переработке индейки: для четырех птичников готовы фундаменты, на двух уже возведены железобетонные конструкции и делают кровлю. Первая посадка птицы запланирована на 2017 год, тогда же будут произведены и первые 4 млн т продукции", - сказали в пресс-службе.

Предприятие выйдет на проектную мощность в конце 2018 года - к этому времени здесь будут работать 460 человек. "Производство включает в себя инкубаторий на 1,5 млн яиц в год, четыре фермы для откорма, состоящие из девяти корпусов на 280 тыс. голов единовременного содержания птицы, цех первичной переработки индейки и пометохранилище. Мощность комплекса - 10 тыс. т живой массы в год. Его стоимость 2,19 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Для реализации проекта администрация Юргинского района предоставила инвестору земельный участок общей площадью 617 га. Потребность в кадрах будет решаться за счет подготовки специалистов в учебных заведениях области. "Для нас этот комплекс имеет большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но и с точки зрения того, что в регионе будет налажено собственное первое крупное производство и переработка мяса индейки", - приводит пресс-служба слова главы региона Владимира Якушева.

По данным властей, всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама