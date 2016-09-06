Тюменский птицекомплекс ценой более 2 млрд рублей запустит производство в 2017 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Первый в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке индейки стоимостью более 2 млрд рублей запустят в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"В рамках политики индустриализации в регионе продолжается реализация новых инвестиционных проектов. В Юргинском районе идут работы по строительству комплекса по выращиванию и переработке индейки: для четырех птичников готовы фундаменты, на двух уже возведены железобетонные конструкции и делают кровлю. Первая посадка птицы запланирована на 2017 год, тогда же будут произведены и первые 4 млн т продукции", - сказали в пресс-службе.
Предприятие выйдет на проектную мощность в конце 2018 года - к этому времени здесь будут работать 460 человек. "Производство включает в себя инкубаторий на 1,5 млн яиц в год, четыре фермы для откорма, состоящие из девяти корпусов на 280 тыс. голов единовременного содержания птицы, цех первичной переработки индейки и пометохранилище. Мощность комплекса - 10 тыс. т живой массы в год. Его стоимость 2,19 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.
Для реализации проекта администрация Юргинского района предоставила инвестору земельный участок общей площадью 617 га. Потребность в кадрах будет решаться за счет подготовки специалистов в учебных заведениях области. "Для нас этот комплекс имеет большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но и с точки зрения того, что в регионе будет налажено собственное первое крупное производство и переработка мяса индейки", - приводит пресс-служба слова главы региона Владимира Якушева.
По данным властей, всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.