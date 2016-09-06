Производство молока в Свердловской области возросло почти на 50 тыс. тонн за 10 лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Производство молока в Свердловской области за 10 лет возросло почти на 50 тыс. т - с 610,9 тыс. т в 2006 году до 654 тыс. т в 2015 году. Об этом сообщили ТАСС в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики Свердловскстат.
"Согласно статистическим данным за 2015 год, в Свердловской области в хозяйствах всех категорий было произведено 654 тыс. т молока. Если эти данные сравнивать с показателями прошлой Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2006 году, то рост составил почти 50 тыс. т (в 2006 году было 610,9 тыс. т - прим. ТАСС)", - сказали там.
По данным Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в регионе с 2009 года растет продуктивность дойного стада. "За семь лет этот показатель увеличился на 2 т молока и достиг в 2015 году 6,1 т, а в крупных и средних организациях удой еще выше - 6,2 т, что на 1005 кг больше, чем по РФ", - пояснили в ведомстве.
Также там отметили, что для комплектования новых ферм и комплексов племенным поголовьем предоставлялись субсидии на приобретение ремонтного молодняка в размере 30% от произведенных затрат. "В 2015 году доля молока высшего сорта составила 58,5%, что на 6,3% больше, чем в 2014 году благодаря внедрению современных технологий содержания и доения коров", - добавили в министерстве.
Производство молока также влияет на производство сыра, которое возросло в области в прошлом году в 9 раз. "В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство увеличили в 9 раз - с 0,394 тыс. т до 3,6 тыс. т, а в этом - в 1,6 раз. Это произошло из-за введения в 2014 году санкций - мы больше не конкурируем с дешевыми импортными продуктами. Поэтому пик роста производства пришелся именно на время после исчезновения с российских рынков иностранного сыра", - сказал областной министр агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Копытов.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2015 году в Свердловской области начали производить моцареллу. До этого в регионе мягкие сыры не производились. В 2016 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было выделено 4,3 млрд рублей.