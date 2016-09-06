Годовалый ребенок погиб при пожаре в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели годовалого ребенка при пожаре в частном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"В частном доме в Екатеринбурге находился младенец, возраст которого, по предварительным данным, составляет около года, и его прабабушка, которая готовила еду. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения женщины с огнем начался пожар, который она пыталась потушить сама, вынося на улицу горящие вещи, но не смогла. В результате начался пожар, в котором погиб ребенок. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.
По данным областного управления МЧС, пожар начался около 08:36 мск в доме площадью 150 кв. м, также от огня пострадали автомобили "Газель" и Ssang Yong и надворные постройки. С огнем удалось справиться только спустя пять часов, в тушении принимали участие 7 единиц техники и 25 спасателей. Сейчас пожарные дознаватели выясняют причину возгорания, свою проверку проводит свердловская прокуратура.
"По имеющейся информации, в доме проживала пожилая пара со своими внуками - 8-месячным погибшим младенцем, а также детьми 4 и 13 лет. Также есть информация, что родители детей ведут асоциальный образ жизни, и их бабушка обращалась в управление соцполитики района для оформления опеки над детьми, однако этот вопрос решен на данный момент не был. В рамках проверки будет устанавливаться, проводилась ли с семьей надлежащая профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дана оценка эффективности работы управления соцполитики района, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.