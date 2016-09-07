На территории бывшего танкового института в Челябинске загорелся мусор, пострадавших нет

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали два очага возгорания в столовой и в здании тактико-специального комплекса бывшего танкового института в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
"Сообщение возгорании на территории бывшего танкового института поступило в час ночи. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит мусор между первым и вторым этажами бывшей столовой на территории 50 кв. м. Во время тушения был обнаружен второй очаг - в здании бывшего тактико-специального комплекса на площади 12 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В 01:12 пожар был локализован, к настоящему моменту он полностью потушен. На тушении были задействованы три автоцистерны. "Мусор в здании бывшей столовой танкового института горел уже неоднократно. Причины произошедшего устанавливаются", - отметили в МЧС.
Челябинское танковое училище (позже танковый институт) было создано 30 ноября 1966 года, в 2007 году было расформировано. По словам бизнес-консультантов, его территория является привлекательной для жилой застройки.