Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На территории бывшего танкового института в Челябинске загорелся мусор, пострадавших нет

Новости Урала
7 сентября, 9:14 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, сентября. /ТАСС
На тушении были задействованы три автоцистерны
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали два очага возгорания в столовой и в здании тактико-специального комплекса бывшего танкового института в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сообщение возгорании на территории бывшего танкового института поступило в час ночи. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит мусор между первым и вторым этажами бывшей столовой на территории 50 кв. м. Во время тушения был обнаружен второй очаг - в здании бывшего тактико-специального комплекса на площади 12 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В 01:12 пожар был локализован, к настоящему моменту он полностью потушен. На тушении были задействованы три автоцистерны. "Мусор в здании бывшей столовой танкового института горел уже неоднократно. Причины произошедшего устанавливаются", - отметили в МЧС.

Челябинское танковое училище (позже танковый институт) было создано 30 ноября 1966 года, в 2007 году было расформировано. По словам бизнес-консультантов, его территория является привлекательной для жилой застройки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор института КемГУ и два его зама уволены из-за фото полуголых первокурсников
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
В Дагестане уничтожены четыре боевика
5
Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа
6
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
7
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
Темы дня
Реклама