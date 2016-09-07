Один из четырех российских Ferrari F 430, конфискованный на Урале, выставлен на торги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Один из четырех российских автомобилей Ferrari F 430, ранее конфискованный у жителя Свердловской области за долги, выставили на продажу. Начальная стоимость - 2,99 млн рублей. Как сообщили ТАСС в территориальном управлении Росимущества Свердловской области, пока желающих принять участия в торгах нет.

"Это Ferrari F 430", 2008 года выпуска, красного цвета. Задаток для участия в аукционе - 1,495 тыс. рублей. Аукцион пройдет 4 октября, заявки будут приниматься до конца сентября", - следует из данных на сайте о проведении торгов.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области, 20 мая судебные приставы арестовали красную Ferrari в подземном паркинге в самом центре Екатеринбурга. "По решению суда было необходимо обратить взыскание на заложенный по договору займа элитный автомобиль. Должник прятал свой редкий автомобиль, которых согласно открытым источникам в России всего четыре, с особой изобретательностью, однако судебные приставы установили его местонахождение и оперативно произвели изъятие автомобиля", - отметили в пресс-службе судебных приставов.