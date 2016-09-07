Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один из четырех российских Ferrari F 430, конфискованный на Урале, выставлен на торги

Новости Урала
7 сентября, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
20 мая судебные приставы арестовали красную автомобиль в подземном паркинге в самом центре Екатеринбурга
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Один из четырех российских автомобилей Ferrari F 430, ранее конфискованный у жителя Свердловской области за долги, выставили на продажу. Начальная стоимость - 2,99 млн рублей. Как сообщили ТАСС в территориальном управлении Росимущества Свердловской области, пока желающих принять участия в торгах нет.

Смотрите также
Судебные приставы конфисковали у свердловчанина Ferrari стоимостью 2,9 млн руб.

"Это Ferrari F 430", 2008 года выпуска, красного цвета. Задаток для участия в аукционе - 1,495 тыс. рублей. Аукцион пройдет 4 октября, заявки будут приниматься до конца сентября", - следует из данных на сайте о проведении торгов.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области, 20 мая судебные приставы арестовали красную Ferrari в подземном паркинге в самом центре Екатеринбурга. "По решению суда было необходимо обратить взыскание на заложенный по договору займа элитный автомобиль. Должник прятал свой редкий автомобиль, которых согласно открытым источникам в России всего четыре, с особой изобретательностью, однако судебные приставы установили его местонахождение и оперативно произвели изъятие автомобиля", - отметили в пресс-службе судебных приставов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор института КемГУ и два его зама уволены из-за фото полуголых первокурсников
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
В Дагестане уничтожены четыре боевика
5
Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа
6
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
7
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
Темы дня
Реклама