Новые беспилотники "Элерон" поступили по гособоронзаказу в ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Пять комплексов беспилотной авиации "Элерон-3" поступили по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил помощник командующего войсками округа Ярослав Рощупкин.

"В воинские части и соединения Центрального военного округа, которые дислоцированы в Поволжье и Западной Сибири, поступили пять комплексов беспилотной авиации "Элерон", их отличает малая оптическая, акустическая и радиолокационная заметность. Комплекс способен действовать на высотах свыше 3 тысяч метров, развивать скорость до 130 километров в час. Он оснащен приборами навигации ГЛОНАСС и рассчитан на установку сменных фото- и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки", - сказал Рощупкин.

По его данным, всего до конца года Центральный военный округ планирует принять на вооружение более 30 комплексов беспилотной авиации различных моделей.