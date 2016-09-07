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Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогоды

Новости Урала
7 сентября, 11:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Энергетики продолжают восстановительные работы
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© AP Photo/Daily Oklahoman, Jim Beckel, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек оставались без электричества в Свердловской области из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в ночь с 6 на 7 сентября. На данный момент энергетики продолжают восстановительные работы, сообщили в пресс-службе "МРСК Урала" - "Свердловэнерго".

"Из-за резкого ухудшения погоды было нарушено электроснабжение более 5 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах Белоярского, Сысертского, Первоуральского, Ревдинского и Невьянского городских округов. Аварийно-восстановительные бригады филиала приступили к восстановлению электроснабжения. К утру в регионе была восстановлена нормальная схема электроснабжения, аварийно-восстановительные бригады лишь точечно продолжают работать по заявкам потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в сетевом комплексе области ситуация стабильная. "В Екатеринбурге также сильные порывы ветра привели к точечным отключениям электроснабжения в районах города с частной жилой застройкой, где электроснабжение осуществляется от воздушных линий электропередачи", - пояснили там.

Как отметили в пресс-службе "Облкоммунэнерго", в ночь с 6 на 7 сентября в регионе было зафиксировано 32 отключения на электросетях компании. "Больше всего аварий было в трех территориях: 10 - в Первоуральске, 8 - в Верхней Пышме и прилегающих поселках, 4 - в Верхнем Тагиле. Сейчас почти все неполадки устранены, продолжаются поиски причин ночных отключений на сетях, питающих частный сектор поселков Первомайский, Верхотурка, Ольховка", - сказали там.

В пресс-службе уточнили, что в поселке Ольховка, помимо жителей, обесточены школа и детсад. "Также без света пока остается и треть жителей поселка Исеть. В результате аварий были обесточены объекты городского водоканала, но сейчас все запитаны по резервной схеме", - добавили в компании.

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