Более 1,4 млрд рублей были направлены на развитие АПК Югры в 2016 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Финансирование агропромышленного комплекса (АПК) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) составило более 1,4 млрд рублей в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела сельского хозяйства и аквакультуры департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Алексей Силин.

"Финансирование агропромышленного комплекса Югры в 2016 году составило 1,4 млрд рублей, более 47 млн из которых - средства федерального бюджета", - сказал он. Силин также отметил, что в 2015 году финансирование данного сектора составило более 1,7 млрд рублей, из которых федеральных средств - 163 млн рублей.

В этом году субсидия на разведение северных оленей, по информации начальника отдела, составила от 600 до 940 рублей за животное. "По данным на 1 января 2016 года, поголовье северных оленей во всех категориях хозяйств составило 38,5 тысяч голов. Это 100,2% к аналогичному периоду 2015 года. По итогам 2015 года в Югре было произведено 2,1 тыс. центнеров мяса, что составило 109,0% к уровню 2014 года", - пояснил он.

Говоря о заготовке дикоросов в регионе, собеседник агентства отметил, что за 2015 год в автономном округе было заготовлено 900 тонн дикоросов. "Из них просубсидировано - 715 тонн. Почти половина из них ягоды - клюква, брусника, голубика, черника, смородина, морошка, остальное приходится на кедровые орехи и грибы: белые, подосиновики, подберезовики", - рассказал Силин.

Несмотря на сложные климатические условия, в Югре в этом году планируется собрать урожай сеяных трав с 1,9 тыс. га, картофеля с 191 га, овощей открытого грунта с 14 га. "По прогнозу, в этом году с этих площадей мы должны собрать 4,3 тыс. тонн сеяных травм, 1,7 тыс. тонн картофеля, 257 тонн овощей открытого грунта", - уточнил Силин.

Ранее глава Югры Наталья Комарова в числе перспективных отраслей промышленности отметила сбор и переработку дикоросов. "Данная продукция на любом рынке пользуется спросом, так как отличается высокой экологичностью. Сегодня в мире это является самым большим плюсом, одной из составляющих конкурентоспособности", - сказала она.