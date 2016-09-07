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Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на вокзале Екатеринбурга

Новости Урала
7 сентября, 12:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Обрушение конструкции произошло 6 сентября рядом с одной из пассажирок, она не пострадала
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с обрушением части потолка на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения строительных норм и правил. Причиной проверки стало обрушение 6 сентября 2016 года фрагмента подвесного потолка общей площадью около 16 кв. м на первом этаже здания железнодорожного вокзала станции Екатеринбург - Пассажирский", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ведомстве, обрушение конструкции произошло рядом с одной из пассажирок, она не пострадала. "В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности компании "РЖД" и подрядных организаций при капитальном ремонте и эксплуатации здания железнодорожного вокзала. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - пояснили в пресс-службе ведомства.

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