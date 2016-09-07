Книга с новыми версиями гибели тургруппы Дятлова выйдет в Екатеринбурге 14 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Книга с новыми версиями гибели туристической группы на перевале Дятлова на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года выйдет в Екатеринбурге 14 сентября. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС рассказал руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

"Книга выйдет тиражом в 200 экземпляров 14 сентября. Это первый труд, который содержит в себе все мнения, воспоминания и свидетельские показания, известные об этой трагедии", - сказал он.

По словам Кунцевича, это будет первая часть большого альманаха, состоящего из трех книг. "В этом труде мы исключили все мистические версии. Всего версий порядка 60, они распределены по четырем направлениям: криминальные, техногенные, природные и убийство коренными народами манси", - уточнил Кунцевич.

Новое место гибели группы

Как ранее сообщал ТАСС, во время последней экспедиции в августе активисты Фонда памяти группы Дятлова исследовали новое место, где могли на самом деле располагаться останки погибших. Ранее выяснилось, что то место, где по документам располагались останки, не сходится со старыми фотографиями. Это значит, что долгие годы за место обнаружения могли принимать другую территорию, и исследователи изучали не ту площадку.

По словам Кунцевича, скорее всего, настоящее место обнаружения останков группы еще не изучено. "Думаю, эта местность еще прольет свет на исследование, надо с металлоискателями проверить все вокруг на предмет артефактов", - сказал он.

Сделать это открытие исследователям помогли детали, которые могут быть незаметны на первый взгляд. Например, в общепринятом месте находится не то дерево, которое изображено на документальных фотографиях. "Мы нашли другую территорию, которая больше совпадает по рельефу с известным описанием, там же находится и кедр, который есть на фотографиях, сейчас он лежит заросший мхом", - уточнил Кунцевич. Исследователь отметил, что не исключено, что те координаты расположения тел, которые есть в деле, неверные.

Также в рамках экспедиции исследователи изучили возможность создания туристической тропы на перевал, которая поможет избежать многих несчастных случаев с туристами, которые самостоятельно выходят на опасную необорудованную тропу.

Перевал Дятлова сейчас

Перевал Дятлова до сих пор остается местом, которое притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, снова и снова пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. Ежегодно спасателям приходится разыскивать потерявшихся на перевале туристов и проводить спасательные операции, чтобы эвакуировать тех, кто не смог самостоятельно завершить поход.

Так, в июне жительница Екатеринбурга отправилась в одиночный поход, однако позднее связь с ней прервалась. Спасатели выдвинулись на помощь, но оказалось, что помощь ей не нужна - девушка просто указала неверную дату своего возвращения. В этом же месяце житель Челябинской области получил травму во время поездки на квадроцикле в районе перевала Дятлова. За ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС, но не смог приземлиться на горном хребте, поэтому пострадавшего пришлось поднимать с помощью лебедок на жестких носилках.

В феврале 2016 года на перевале был найден мертвым уроженец Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. Месяцем ранее, 13 января, на перевале Дятлова было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший долгое время жил в районе перевала Дятлова в одиночестве.

История группы Дятлова

Перевал назвали в честь Игоря Дятлова - руководителя экспедиции, планировавшей восхождение на высоту 1079 Приполярного Урала. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале в окрестностях горы Отортен Дятлов и восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах. Людей обнаружили замерзшими, с множественными телесными повреждениями, без верхней одежды и обуви. С годами появились десятки версий произошедшего, вплоть до совершенно фантастических - нападение снежного человека и встреча с инопланетянами.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами.

Фонд памяти группы Дятлова официально существует с июля 2000 года. Все последние годы он продолжает вести собственное расследование причин гибели "дятловцев", постоянно пополняя архив новыми сведениями из первых уст от друзей, участников поисков и других свидетелей, много лет молчавших. В фонде создан накопительный архив характеристик членов группы Дятлова - со слов их друзей и родственников.