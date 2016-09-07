Роспотребнадзор подтвердил наличие кишечной инфекции у учащихся уральской школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора подтвердили наличие кишечной инфекции в общеобразовательной "Новой школе" номер 184 в Екатеринбурге, деятельность которой приостановлена из-за болезни детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Случаи заболеваний острой кишечной инфекцией расследуется Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в средней общеобразовательной школе номер 184 "Новая школа" в Екатеринбурге. В Центральный филиал областного Центра гигиены и эпидемиологии поступило два экстренных извещения на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди учащихся школы. Проводится расследование случаев заболеваний с отбором материала от заболевших, сотрудников пищеблока, воды, суточных проб, смывов, дезсредств. Ситуация находится на контроле у руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергея Кузьмина", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, признаки заболевания были выявлены у 68 учеников екатеринбургской школы. Прокуратура Верх- Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового заболевания детей. В ведомстве отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой.

По факту заболевания детей организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе областного Управления СК РФ.