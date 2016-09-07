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Челябинская область увеличит финансовую поддержку аграриев в 2017 году до 100 млн рублей

Новости Урала
7 сентября, 14:26 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, сентября. /ТАСС
В ближайшее время власти планируют ввести в сельхозоборот 250 тыс. га залежных земель
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Челябинская область направит на поддержку аграриев в 2017 году 100 млн рублей. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на VII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа "Экопродукты Урала - 2016", которая проходила в Кургане.

"В 2017 год область окажет поддержку аграриям в размере 100 млн рублей, что в 6,7 раза больше чем в 2015 году", сказал губернатор, не уточнив статьи расходов.

Также он отметил, что в ближайшее время власти планируют ввести в сельхозоборот 250 тыс. га залежных земель. "Надо понимать, что для такого количества земель придется увеличить парк техники. Порядка 30% надо будет добавлять по тракторам и примерно 20% - по зерноуборочной технике", - сказал Дубровский, пояснив, что власти поддерживают тех аграриев, которые приобретают новую технику.

По его данным, в текущем году общая посевная площадь в области выросла на 21 тыс. га. Всего ввели в оборот 20 тыс. га залежных земель. Также в этом году распахали еще 19 тыс. гектаров целины.

Объем реализации сельхозпродукции за четыре года вырос на Южном Урале с 70 до 120 млрд рублей, отмечает Дубровский. "Основной рост произошел в мясных отраслях. Поголовье птицы на птицефабриках с 2012 года по 2015 увеличилось на 27%, поголовье свинины - на 79%, что обеспечило увеличение промышленного производства мяса всех видов на 49%. В 2015 году за пределы региона было вывезено 36% готовой мясной продукции (128 тыс. тонн)", - добавил он, пояснив, что положительная динамика производства продукции сохраняется и в этом году.

По итогам 7 месяцев 2016 г объем производства продукции в фактических ценах увеличился на 9,8% и составил 47,5 млрд рублей. Сегодня Челябинская область удерживает второе место в России по производству мяса всех видов, куриных яиц, занимает шестое место по производству свинины и входит в десятку лидеров по производству овощей закрытого грунта.

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