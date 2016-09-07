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Бои, прошедшие в августе 1944 года на подступах к Польше, реконструируют в Челябинске

Новости Урала
7 сентября, 14:31 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, сентября. /ТАСС
Мероприятие проходит в рамках проекта всероссийского студенческого патриотического проекта "Живая история" и рассказывает о военном пути дивизий и корпусов, сформированных из жителей Урала
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Костюмированная постановка фрагментов боев передовой части уральской дивизии "Черные ножи", которые прошли в августе 1944 года на подступах к Польше, состоится 24 сентября в Челябинске на территории Никольской рощи. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Действие реконструкции развернется от нападения польских партизан на немецкую колонну и бунта пленных до разгрома опорного пункта Вермахта", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в мероприятии участвуют 150 реконструкторов из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Уфы, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Кургана, Санкт-Петербурга, Шадринска и других городов. "Силы Красной армии на реконструкции - пехота, артиллерия, разведчасть, минометные и пулеметные расчеты и войска НКВД. Силы Вермахта - войсковая разведка, саперы, СС- штурмовая группа, пулеметчики. Также на поле будет задействована техника периода ВОВ", - отметили в оргкомитете.

Действие реконструкции будет идти без перерывов, сидячих мест не предусмотрено, добавили там. Зрители будут размещены непосредственно возле "поля боя", но на достаточном удалении от зоны действий, чтобы не получить травмы. После реконструкции зрители смогут побеседовать с участниками, посмотреть стрелковое оружие, снаряжение и технику противоборствующих сторон.

Мероприятие проходит в рамках проекта всероссийского студенческого патриотического проекта "Живая история" и рассказывает о военном пути дивизий и корпусов, сформированных из жителей Урала.

Уральский добровольческий танковый корпус известен по донесениям немецкой разведки, как дивизия "Черные ножи". Инициатива его создания исходила не от командования армии или партии, а от обычных граждан - рабочих, колхозников и служащих. Специально для Уральского корпуса в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей - коротких клинков с черными рукоятками, это стало отличительной чертой бойцов, которых за особую ярость и свирепость в атаках немцы по- настоящему боялись. Ратный подвиг уральских танкистов увековечен в Берлине, Штейнау (Польша), во Львове, Каменецк- Подольске, Свердловске, Перми и Нижнем Тагиле; в Челябинске памятник установлен на улице Кирова.

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