Первые в России африканские орлы-скоморохи будут жить в "доме-солярии" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первые в России африканские орлы-скоморохи прибыли в самый крупный в стране Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц "Холзан", который расположен в Свердловской области. Для проживания в холодном уральском климате птицам из семейства ястребиных строят специальный "дом-солярий", сообщил в среду ТАСС орнитолог, кандидат биологических наук Руслан Салимов.

"К нам из Судана прибыли три орла-скомороха - это африканский вид ястребиных птиц, который населяет центральную и южную Африку. Их называют скоморохами, потому что птицы очень интересного окраса - перья головы, груди и шеи черные и блестящие, а вот клювы ярко оранжевого цвета, также во время брачного периода эти орлы выделывают фигуры высшего пилотажа, ведут себя как клоуны. Для содержания птиц на территории питомника строят специальный зимний вольер с инфракрасными лампами - своеобразный дом-солярий", - сказал он.

По словам орнитологов, ни в одном питомнике России, стран СНГ и Прибалтики таких орлов больше нет. "Урал станет единственным местом, где можно увидеть этих птиц. Обычно они обитают в пустынях, недалеко от Сахары, так что температура ниже нуля для них смертельна. Именно поэтому необходимо помещение с лампами, на полу которого будет песок. Одна из стен будет сделана из тройного слоя стекла, чтобы и в зимнее время можно было посмотреть за уникальными орлами", - добавил Салимов.

Он также пояснил, что экзотических птиц можно будет увидеть в движении во время специальных экскурсий.

Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц "Холзан" (в переводе с тюркского языка - беркут) - самый большой на территории России, его площадь более 2 гектаров, расположен в 50 км от Екатеринбурга. В центре содержатся более 30 прирученных хищных птиц, в том числе представители редких видов: дальневосточный хохлатый орел, ястреб- тетеревятник, сокол-балобан, сапсан и другие.